Valanga a Courmayeur, ritrovato il corpo della seconda vittima

Si tratta di una giovane di origini svedesi

Courmayeur, 20 mar. (askanews) - È stato recuperato il corpo della seconda vittima della valanga che domenica 19 ha travolto, nel canale degli spagnoli a Courmayeur, in Valle d'Aosta, un gruppo di sciatori. Si tratta di una svedese di circa 25 anni, come l'altra vittima già recuperata poco dopo l'incidente.

Il corpo è stato individuato in mattinata dal Soccorso alpino con un sorvolo in elicottero, dopo la ripresa delle operazioni di soccorso sospese in precedenza per le condizioni meteo.

La salma stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento che sono affidate al Sagf di Entrèves.