Usa, violento tornado in Mississippi: almeno 23 morti

(LaPresse) Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento tornado che ha colpito lo Stato americano del Mississippi. Almeno 23 persone sono morte e altre quattro risultano disperse, mentre sono decine i feriti. L'Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi ha riferito in un post su Twitter che le squadre di ricerca e soccorso di numerose agenzie locali e statali sono state dispiegate per assistere le persone colpite. Il servizio meteorologico nazionale ha confermato che il tornado ha causato danni a circa 96 chilometri a nord-est di Jackson. Le città rurali di Silver City e Rolling Fork, nella Contea di Sharkey, hanno riportato devastanti danni. Nella notte il tornado si è diretto verso nord-est a 113 km/h senza indebolirsi, in direzione dell'Alabama, attraverso le città di Winona e Amory.

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA