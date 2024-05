Uomo scopre nella sua cantina i resti di un mammut di 40 mila anni fa

Durante i lavori di ristrutturazione della sua cantina dove conserva il suo vino, un uomo in Austria ha fatto una scoperta incredibile.

Ha infatti trovato una rara collezione di ossa di mammut, risalenti a circa 40.000 anni fa. Questa scoperta rappresenta uno dei ritrovamenti di fossili di mammut più significativi degli ultimi cento anni in Austria. Secondo l'Istituto Archeologico Austriaco, i ricercatori ritengono che le ossa preistoriche dell'Età della Pietra appartenessero ad almeno tre mammut diversi.

La scoperta, avvenuta a Gobelsburg, nel distretto di Krems, è stata segnalata al Bundesdenkmalamt, che ha indirizzato il caso all'Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Gli archeologi dell'ÖAW, dopo essere giunti nella cantina del signor Andreas Pernerstorfer, hanno da allora scoperto una stratificazione di ossa di mammut sovrapposte, che si crede appartengano a tre diversi mammut. Questa densa concentrazione di ossa rappresenta una rara scoperta in Austria. «Il sito potrebbe essere stato il luogo di morte dei mammut, una zona dove gli antichi cacciatori utilizzavano strategie particolari per cacciarli» dicono gli esperti. Il sito di scavo è oggetto di studio da parte dei ricercatori e sarà in seguito affidato al Naturhistorisches Museum Wien per la restaurazione delle ossa.