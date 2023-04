Ucraina, Zelensky: la guerra deve finire con una nuova Norimberga

Il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha detto che "nessuno può sentirsi al sicuro" a meno che la Russia non venga sconfitta e ha chiesto che la guerra finisca con una "nuova Norimberga". "Ogni manifestazione del terrore russo, ogni giorno di aggressione è un ulteriore argomento che tutto questo deve finire in un Tribunale, in una nuova Norimbergaù, contro coloro che distruggono vite e persone, che usano missili contro i musei e bombe guidate contro le chiese. La Russia deve essere sconfitta. Il mondo non può avere nessun altro obiettivo", ha detto Zelensky.

Intanto, a Roma si tiene la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.