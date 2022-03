Zelensky: «Non accogliete i russi in vacanza, congelate i beni degli oligarchi»

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2022 "Bisogna congelare i beni degli oligarchi, non è possibile che l'Italia sia ancora il luogo per le loro vacanze, non dovete essere il luogo che accoglie queste persone. Dobbiamo congelare i loro immobili e i loro conti, i loro yacht. Dobbiamo congelare gli attivi di tutti quanti, di quelli che in Russia hanno una forza di decisione". Lo ha detto il presidente dellUcraina Volodymyr Zelensky parlando in videoconferenza con la Camera e il Senato collegato con l'aula di Montecitorio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev