Ucraina, Zelensky: "Chi non fornisce armi è responsabile delle morti"

(Agenzia Vista) Kiev, 12 aprile 2022 "Presto sarà necessario un maggiore supporto militare. Le vite degli ucraini si stanno perdendo, vite che non possono più essere restituite. E questa è anche responsabilità di coloro che ancora conservano nel proprio arsenale le armi di cui l'Ucraina ha bisogno. Responsabilità che rimarrà per sempre nella storia". Lo ha detto - come riporta il Guardian - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video messaggio. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA