Ucraina, i soldati russi sotto il fuoco ucraino a Bakhmut

(LaPresse) Continua l'aspra battaglia tra ucraini e russi a Bakhmut, nel Donetsk, città chiave del fronte della provincia orientale. Nelle immagini girate dall'alto un gruppo di assalto delle forze di Mosca è sotto il fuoco dei lanciatori di granate della 93esima brigata dell'esercito ucraino. Un soldato si rifugia in un edificio mentre un suo commilitone è a terra. Il governatore dell'oblast di Donetsk Pavlo Kyrylenko ha riferito che sabato due civili nel distretto di Bakhmut sono rimasti feriti. Immagini Twitter @PaulJawin DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: 08:41

