Ucraina, soldati russi costretti a firmare un accordo per l'uccisione di civili: il racconto di un cecchino catturato

I soldati russi entrano in guerra firmando un accordo nel quale accettano di uccidere i civili ucraini. È questo il racconto di un cecchino di Mosca catturato dall'esercito di Kiev e postato sui social dal Servizio di Sicurezza ucraino. I militari che rifiutano di firmare l'accordo - racconta - vengono minacciati dagli alti ranghi dell'esercito di Putin.

Il militare sarebbe stato catturato durante i combattimenti nel territorio del distretto di Volnovakha nella regione di Donetsk. «Abbiamo ricevuto un ordine: firmare un accordo secondo cui avrebbero ucciso civili in Ucraina. Ho firmato un documento il 29, alcuni si sono rifiutati. Ma l'ufficiale gli ha detto: "Firma di nuovo il rapporto. Se non vai, verrai mandato "al labbro" (un corpo di guardia - UNIAN) o semplicemente licenziato"», racconta il prigioniero. L'uomo avrebbe invece deciso di accettare di uccidere i civili ucraini per non finire una prigione russa.

