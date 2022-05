Ucraina, Salvini: "Chiesto a Draghi di portare la voglia di pace degli italiani a Washington"

(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio "Al presidente Draghi ho chiesto di portare negli Stati Uniti la voglia di Pace. Non saranno le armi ad avvicinare la pace. La voglia di dialogare c'è e l'importante è che non ci sia nessuno che voglia alimentare la guerra" così il segretario leghista Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Irene Testa “Il fatto non sussiste” nella sede del Partito Radicale a Roma con Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 20:46

