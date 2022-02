Ucraina, rissa in diretta tra un giornalista ucraino e un politico filorusso

Durante lo show "Libertà di parola", in Ucraina, è scoppiata una rissa in diretta tra il giornalista Yuriy Butusov e il parlamentare ucraino filorusso Nestor Shufrych. Quest'ultimo, dopo essersi rifiutato di condannare l'aggressione di Putin, è stato aggredito di fronte all'ex primo ministro Arseniy Yatsenyuk e all'ex presidente Petro Poroshenko. I due alla fine sono stati separati e hanno continuato la discussione nel talk show dopo il ritorno in studio al termine della pubblicità.