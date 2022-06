Ucraina, Mattarella: "Sembra che umanità sia protagonista della propria rovina, porre fine a guerra"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2022 "Le conseguenze della guerra riguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni. Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare per molti Paesi; sull’ambito della gestione delle normali relazioni, incluse quelle economiche e commerciali. Reca grave danno al perseguimento degli obiettivi legati all’emergenza climatica. Un conflitto come quello in corso ha, inevitabilmente, effetti globali; intercetta e fa retrocedere il progresso della condizione dell’umanità. Ci interpella tutti. La comunità internazionale vede pesantemente messi in discussione risultati faticosamente raggiunti negli ultimi decenni. Sembra l’avverarsi di scenari che vedono l’umanità protagonista della propria rovina. Con lucidità e con coraggio occorre porre fine all’insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace", le parole di Mattarella in occasione del concerto per il 2 giugno al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev