Ucraina, aereo abbattuto nei cieli di Kiev. Colpito un edificio residenziale di 9 piani

Un jet, ancora non è chiero se si trattasee di un veivolo russo, è stato intercettato e abbattuto sopra Kiev. Un consigliere del ministero dell’Interno ucraino ha spiegato che l’aereo è precipitato sulla città colpendo un edificio residenziale di nove piani, andato a fuoco.

«Terribili bombardamenti russi su Kiev. L'ultima volta che la capitale aveva visto una cosa nel genere è stato nel 1941 con l'aggressione da parte dei Nazisti». Lo scrive su twitter Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino: «L'Ucraina sconfisse quel male e lo sconfiggerà anche oggi. Fermate Putin. Isolate la Russia. Rompete tutte le relazioni».

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

