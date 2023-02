Ucraina, il video tributo di Zelensky per un anno di guerra: «Resistere e combattere»

«Resistere e combattere». Nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina Volodymyrcelebra la forza del suo popolo con un video pubblicato sui social. "Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest'anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria!", scrive il presidente ucraino in occasione della triste ricorrenza.