Luhansk, esplosione in un deposito petrolifero controllato dai separatisti

Le immagini di un deposito petrolifero controllato dai separatisti in fiamme a Luhansk dopo un attacco missilistico ucraino. Le forze russe, intanto, non sarebbero riuscite a sfondare il fronte orientale in direzione di Luhansk. È quanto riferisce 'The Kyiv Independent' che cita le forze ucraine. Oggi, riferisce sempre il quotidiano, durante i combattimenti l'esercito ucraino avrebbe distrutto 8 veicoli da combattimento russo e ucciso 40 soldati russi.