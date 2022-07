SOTTOTITOLI Zelensky al Parlamento ucraino: "Nostro percorso adesione all'Ue non deve durare anni"

(Agenzia Vista) Kiev, 01 luglio 2022 "Il nostro percorso per l'adesione non dovrebbe durare per migliaia di anni. Dobbiamo esaminare questo fascicolo il più rapidamente possibile, e questo dipende da quanto velocemente ci muoveremo. Dobbiamo fare del nostro meglio per consentire ai nostri amici nell'UE di approvare l'ennesima decisione storica", le parole del Presidente ucraino Zelensky al Parlamento ucraino. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 14:20

