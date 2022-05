Ucraina, Mariupol vista dall'alto: le immagini dell'acciaieria riprese dal drone

Un drone cattura le immagini di Mariupol e di Azovstal Il processo di evacuazione dei civili dall'acciaieria, ha spiegato il sindaco Vadym Boichenko, «è molto difficile» e dipende dalla cooperazione delle forze russe. «Abbiamo tirato fuori oltre 100 persone dai rifugi anti bomba e si stanno dirigendo verso il territorio controllato dall'Ucraina.

Stiamo aspettando che le truppe russe ci permettano di farlo», ha detto il sindaco alla Tv ucraina, riferendosi alle persone uscite ieri da Azovstal, riferisce la Cnn. «Il processo di evacuazione sta avvenendo a livello molto alto, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la vice premier Iryna Vereshchuk. Voglio sottolinearlo, è molto difficile», ha proseguito il sindaco.

Ucraina, Mosca rilascia immagini di civili evacuati da Mariupol

Per quanto riguarda i militari asserragliati nell'impianto, la loro evacuazione «è una procedura separata con un processo di negoziato separato». Boichenko ha anche affermato che chi lascia Mariupol deve sottoporsi alle «umilianti procedure» dei cosiddetti centri di 'filtraggiò. «In media la gente aspetta un mese per questo filtraggio umiliante. Vediamo un calo del flusso della gente che arriva in Ucraina. Il motivo è che i russi creano motivi per impedirglielo». Secondo le sue accuse, in questi centri «gli uomini sono messi in detenzione e torturati. La gente viene tenuta senza cibo per due giorni o più, costretta a dormire in piedi».

Il video postato sui social. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it