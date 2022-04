Donetsk, cucciolo sepolto vivo tra le macerie viene salvato dalla polizia: la commozione dell'anziano padrone

Era rimasto intrappolato tra le macerie causate dai bombardamenti russi. Il suo padrone non aveva mai smesso di cercarlo ma le speranze di trovarlo vivo andavano via via affievolendosi. A giungere in soccorso del cucciolo di cane e del suo padrone di Donetsk sono stati i vigili del fuoco. La squadra ha iniziato a scavare a mani nude, proprio dove dei rumori sembravano indicare la presenza di segni di vita. Le immagini del salvataggio e dell'emozionante incontro tra i due sono state pubblicate dalle autorità ucraine.