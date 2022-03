Ucraina, centrato da un missile mentre racconta la guerra

Continuano i bombardamenti russi in Ucraina dove la resistenza continua a respingere l'invasione dell'esercito di Mosca. Tra le città più colpite c'è Kharkiv, ormai sotto assedio. Virale il video girato da un cittadino che era in diretta sui social per raccontare i bombardamenti quando all'improvviso il palazzo in cui era nascosto viene colpito da un missile. L'uomo, miracolosamente salvo, riesce a riprendere per qualche altro secondo dopo l'esplosione. Poi il video s'interrompe. (LaPresse)