Ucraina, carri armati russi nascosti nei giardini delle abitazioni vengono distrutti dai droni di Kiev

Nelle immagini l'attacco a distanza della 128ª Brigata d'assalto da montagna "Transcarpazia" ucraina contro l'esercito russo. Il filmato dei droni mostra i carri armati russi che cercano di nascondersi nei giardini ucraini prima di essere fatti saltare in aria nel villaggio di Zirkuni nella regione ucraina nord-orientale dell'Oblast di Kharkiv. A svelare il loro camuffamento sono i segni lasciati sul terreno ai bordi delle strade. La città è diventata il principale obiettivo russo negli ultimi giorni mentre Mosca cerca di accerchiare le forze ucraine a est e catturare completamente le province di Luhansk e Donetsk.

