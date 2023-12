Ucraina, un uomo entra nell'edificio del Consiglio e fa esplodere diverse granate: 26 feriti

Un funzionario locale è entrato nella stanza dove si stava tenendo una riunione del consiglio comunale del villaggio di Keretsky, nell'oblast' di Zakarpattia in Ucraina, e ha fatto esplodere tre granate. Nelle immagini si vede chiaramente l'uomo che, con una surreale nonchalance, fa cadere le granate e le persone che, a bilancio, risultano in questo momento ferite: 26 in totale, di cui 7 in gravi condizioni.

L'attentatore, Serhii Batryn, è in terapia intensiva. Il procuratore regionale di Zakarpattia ha avviato un'indagine preliminare.