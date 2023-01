Ucraina, le immagini dal drone del condominio sventrato a Dnipro da una bomba russa

Almeno 5 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite dopo che un attacco russo ha colpito un condominio a Dnipro, in Ucraina. Lo ha riferito il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. «Già cinque morti», ha scritto il funzionario sul suo canale Telegram, solo pochi minuti dopo aver inviato un messaggio in cui parlava di due vittime. «27 persone sono rimaste ferite. Tra loro ci sono sei bambini. Tutti sono in ospedale», ha riferito.