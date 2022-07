Turisti si buttano giù dal balcone per non pagare il b&b: le immagini finiscono in rete

Scappano di notte dal balcone per non pagare la stanza del b&b in cui avevano deciso di trascorrere la notte ma il proprietario rende pubblica la fuga con tanto di video.È accaduto a Conversano in provincia di Bari. Protagonista una coppia di giovani che si è presentata al b&b “Baby Park” di Sario Totaro, elegante struttura con tre stanze matrimoniali sita in piazza Alcide De Gasperi.