Turchia, in migliaia a Istanbul festeggiano la sconfitta di Erdogan

Il suo partito battuto alle municipali in 35 città

Milano, 2 apr. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in strada a Istanbul, la città più grande della Turchia, per celebrare la storica vittoria dell'opposizione alle elezioni municipali, che costituiscono, secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan, un "punto di svolta" per il suo partito, al potere dal 2002. Non solo Istanbul ma anche Ankara e Smirne: i socialdemocratici del Chp hanno inflitto una cocente sconfitta al partito islamo-conservatore del presidente. In tutto, il Partito popolare repubblicano (Chp) turco ha ottenuto la vittoria in 35 città della Turchia, mentre il partito al governo, secondo i risultati delle elezioni dopo lo spoglio del 99,9 per cento dei seggi, ha ottenuto la maggioranza dei voti in 24 città.