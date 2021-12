Timmermans in italiano chiarisce direttiva Ue: "Bruxelles non vi sequestrerà la casa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2021 "Nessuno vieterà di vendere o affittare le proprie case. La proposta lascia agli stati membri la libertà di decidere come far rispettare lo standard minimo. Ciò già accade con successo in vari stati membri, da queste esperienze ogni stato potrà trarre le lezioni necessarie per applicare nella maniera più giusta ed efficace la nostra proposta. Un sostegno finanziario è e sarà sicuramente necessario in molti casi". Così il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, in italiano chiarisce la norme Ue sull'efficientamento energetico delle case che aveva destato polemiche nei giorni scorsi. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

