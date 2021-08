Fauci: «Tutti avranno bisogno della terza dose, protezione vaccino non è infinita»

«Nessun vaccino, almeno non all'interno di questa categoria, avrà una protezione infinita. Inevitabilmente, ci sarà un momento in cui dovremo fare dei richiami. Quello che stiamo facendo, letteralmente, su base settimanale e mensile, è analizzare gruppi di pazienti per determinare se, quando e chi dovrebbe ottenerlo». Lo ha detto il virologo americano Anthony Fauci durante un punto stampa della Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it