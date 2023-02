Terremoto Turchia, Tajani: «Ritrovato il cadavere di Angelo Zen, le vittime italiane salgono a 7»

«E' stato ritrovato il cittadino disperso in Turchia: è stato riconosciuto, è deceduto per il terremoto. La nostra ambasciata è all'opera per rimpatriare quanto prima il corpo di Angelo Zen. Salgono così a sette le vittime italiane del terremoto». Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Angelo Zen, trovato senza vita il corpo dell'italiano disperso dopo il terremoto in Turchia. Bilancio di oltre 40mila vittime