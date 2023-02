Terremoti Turchia e Siria: i morti sono oltre 24mila

A cinque giorni dal sisma continuano le ricerche dei supertiti

Kahramanmaras, 11 feb. (askanews) - Non si ferma il calcolo delle vittime dei devastanti terremoti che hanno colpito la Turchia e la Siria: il nuovo aggiornamento del bilancio parla di almeno 24.178 morti. Ma non si fermano neppure le ricerche di eventuali sopravvissuti. Sabato è stato estratto vivo un bambino dalle macerie, ma col passare delle ore diminuiscono le probavilità di trovare ancora qualche superstite.

In Turchia, secondo l'Agenzia per la gestione delle emergenze, le vittime sono 20.665 a cui si aggiungono oltre 80mila feriti. In Siria, il numero totale dei morti è di 3.513, di cui 2.166 nelle aree controllate dai ribelli nel nord-ovest del Paese, secondo la protezione civile dei "Caschi bianchi", e 1.347 morti nelle parti controllate dal governo della Siria, secondo i media statali siriani.