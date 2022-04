«Vado ad aprire una nuova via ferrata». Disperso in montagna alpino della Brigata Julia

Sono in corso nell’area di Monte Piselli, in provincia di Teramo, le ricerche di un giovane alpino che risulta disperso da ieri pomeriggio. A lavoro, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco di Teramo, squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese e marchigiano, gli alpini della guardia di finanza e il Nono Reggimento Alpini dell’Aquila. L’uomo scomparso si chiama Danilo Lesti, 34 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

Ieri mattina il militare, in vacanza in Abruzzo, approfittando della bella giornata, ha deciso di andare sul Monte Piselli, per un’arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata.