Vento forte in pista, l'atterraggio pazzesco del pilota finlandese

La tempesta "Pia" sferza il Regno Unito e mette a dura prova il lavoro dei piloti degli aerei di linea.

La tempesta Pia nel Regno Unito

Uno di questi, a Manchester, è stato "guidato" con maestria sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto da parte di un pilota della Finnair, compagnia di bandiera finlandese.La tempesta Pia, con forti venti che superano i 130 km/h in alcune zone, sta causando disagi nei viaggi nel Regno Unito in vista delle festività natalizie. Il Met Office ha emesso un'allerta per le raffiche nelle regioni settentrionali di Scozia, Irlanda del Nord, Galles e Inghilterra, con l'operatore ferroviario scozzeseche ha consigliato ai viaggiatori di evitare gli spostamenti da e per Edimburgo. Si segnalano anche interruzioni nella fornitura di corrente elettrica nelle Midlands centrali a causa dei danni ai cavi dell'alta tensione causati dai venti.