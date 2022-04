Il video è stato pubblicato dal profilo verificato Twitter "Defence of Ukraine". Dall'account delle forze ucraine che difendono il paese dall'invasione russa, ecco la clip diventata virale in poche ore. Nel video si vede Tatiana, ex chef di dolci, oggi soldato dell'esercito ucraino. Soldato specializzato perché Tatiana è alla guida di un carro armato.