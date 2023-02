Superbonus, Giorgetti: "Politica scellerata Pesa 2000 euro a testa"

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2023 "Il dl sui crediti degli incentivi fiscali, cioè dei bonus edilizi, è una misura d'impatto che si rende necessario per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa. Questo è bilancio di questa esperienza". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

