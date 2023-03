Strage in una scuola elementare a Nashville, ex alunna spara

Sei i morti, tra le vittime tre bimbi. Ucciso il killer

Nashville, 28 mar. (askanews) - Nuova strage in una scuola statunitense e ancora una volta ci sono bimbi tra le vittime della follia delle armi. Tre bambini e tre adulti sono morti in una sparatoria nella scuola elementare di Nashville, in Tennessee. L'aggressore era una giovane donna Audrey Hale, 28 anni, che in passato aveva frequentato la stessa scuola.

Dopo aver ucciso sei persone è stata colpita e uccisa dalla polizia durante l'attacco.

Nel video diffuso dalle forze dell'ordine, si vede all'interno della scuola: il killer imbraccia un fucile d'assalto e indossa pantaloni e gilet militari con un cappellino rosso. La Hale è entrata nella Covenant School con tre armi da fuoco sparando attraverso una porta laterale. L'attacco è durato in circa 14 minuti. La donna - ha spiegato la polizia - era transgender e aveva le mappe dell'istituto e avrebbe ottenuto legalmente almeno due delle armi.

"Non credo che nulla cambierà. Voglio dire le persone sono semplicemente troppo ossessionate dall'avere armi, sono tutti d'accordo col diritto sulle armi. Ho una pistola. La porto con me quasi tutti i giorni ma non ho bisogno di un fucile d'assalto. Non credo dovrebbe essere altrettanto facile comprare una pistola come dei fiori" spiega un abitante della zona.

Sul luogo della sparatoria gli abitanti del luogo hanno portato fiori e candele in memoria delle vittime.

Il presidente americano Joe Biden ha ordinato che le bandiere della Casa Bianca e di tutti gli edifici federali, siano a mezz'asta per ricordare le vittime della sparatoria.