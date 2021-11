Portata in salvo a Roma la ‘ragazza afghana’ fotografata da Steve McCurry nel 1985

LOLNEWS.IT - Quegli occhi verdi pieni di paura e orrore per ciò che a soli 12 anni ha dovuto vedere, perdere e subire, fanno parte di tutti noi: la ‘ragazza afghana’ oggi ha 48 anni e da quando è stata fotografata per la prima volta da Steve McCurry, di cose – forse ancor più indicibili – ne ha viste. Sharbat Gula, la Mona Lisa dell’Afghanistan, ritratta nel 1985 dal grande fotografo per National Geographic, riconosciuta in tutto il mondo, simbolo della sofferenza di un intero popolo, si trova ora a Roma, al sicuro. Decisivo l’intervento del governo che “ne ha propiziato e organizzato il trasferimento in Italia, nel più ampio contesto del programma di evacuazione dei cittadini afghani”. (Foto: Kikapress - Music: "Elevate" from Bensound.com)

