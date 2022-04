SOTTOTITOLI Zelensky: "Russia ha rifiutato tregua pasquale"

(Agenzia Vista) Kiev 22 aprile 2022 "Sfortunatamente, la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua pasquale. Questo mostra molto bene come i dirigenti di questo Stato trattino effettivamente la fede cristiana, una delle feste più gioiose e importanti. Ma manteniamo la nostra speranza. Speranza per la pace, speranza che la vita vinca la morte", così Zelensky in un video. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

