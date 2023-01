SOTTOTITOLI Zelensky: "Non ci servono 5 o 10 carri armati, ma molti di più"

(Agenzia Vista) Kiev, 25 gennaio 2023 "Ringrazio tutti coloro che combattono e lavorano per proteggere la libertà. Ringrazio chi aiuta. Si parla molto di carri armati ora, dei moderni carri armati di cui abbiamo bisogno. Molti sforzi, parole e promesse. Ma è importante vedere la realtà: non servono 5, 10 o 15 carri armati, ma molti di più", le parole di Zelensky in un vide postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA