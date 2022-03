SOTTOTITOLI Zelensky: "Irpin è stata liberata"

(Agenzia Vista) Kiev, 29 marzo 2022 "Irpin è stata liberata. Ben fatto!, grazie a tutti coloro che hanno permesso questo risultato. Gli occupanti sono stati cacciati da Irpin, cacciati da Kiev. Ma è ancora presto per parlare della sicurezza di questa parte della nostra regione. I combattimenti continuano. I russi hanno il controllo del nord di Kiev. Hanno risorse e manodopera. Stanno cercando di ripristinare le unità distrutte. Il livello delle loro perdite, anche se del 90%, non è un argomento che li ferma", così Zelensky in un video sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA