SOTTOTITOLI Zelensky a Odessa: Abbiamo sentito l'esplosione

(Agenzia Vista) Ucraina, 06 marzo 2024 "Credo che io e Kyriakos l'abbiamo sentita. Abbiamo visto questa esplosione. Ecco con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpiscono, so che ci sono vittime e feriti ma non so i dettagli", le parole di Zelensky nel corso della conferenza stampa con il Primo Ministro greco dopo l'attacco a Odessa. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:26

