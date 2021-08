Kabul, Stoltenberg (Nato): «Situazione Afghanistan è fallimento della politica afghana» - Sottotitolato

(Agenzia Vista) Roma, 17 agosto 2021 "Concludere la missione in Afghanistan non è stato facile. Non avevamo intenzione di restare per sempre in Afghanistan. Ma ciò che abbiamo visto è stato un collasso politico e militare e non ci aspettavamo che avvenisse così rapidamente. Le politiche afghane hanno fallito non hanno raggiunto soluzioni di pace che gli afghani vogliono disperatamente", così il segretario della Nato Stoltenberg. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it