Macron ai francesi: «Grazie per aver scelto di affidarvi a me»

(Agenzia Vista) Parigi, 24 aprile 2022 "Grazie! Grazie cari amici cari compatrioti, qui a Parigi e ovunque in tutta la Francia, nei nostri territori d'oltremare e all'estero. Sì, prima di tutto, grazie Dopo cinque anni di trasformazioni, tempi felici e difficili, anche crisi eccezionali in questo giorno del 24 aprile 2022, la maggioranza di voi ha scelto di affidarsi a me per presiedere alla nostra Repubblica durante i prossimi cinque anni", le prime parole di Macron dopo la rielezione come Presidente della Francia. / Youtube Emmanuel Macron avec vous Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev