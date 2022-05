SOTTOTITOLI Borrell: "Trovato accordo su embargo petrolio russo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 31 maggio 2022 "Buone notizie, ieri avevo detto che avremmo trovato un accordo, tardi, ma lo abbiamo trovato. Ora abbiamo un piano per interrompere l'acquisto di oltre il 90% del petrolio russo entro la fine dell'anno, compreremo il 90% in meno", le parole di Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a margine della seconda giornata del Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

