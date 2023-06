Sottomarino Titanic, corsa contro il tempo per ritrovare i turisti

Un batiscafo, usato per offrire a drappelli di "turisti" danarosi l'emozione di poter osservare il Titanic divenuto oltre un secolo fa simbolo di sventura dei mari, è infatti «disperso» a centinaia di miglia al largo del continente americano, dopo aver interrotto tutti i contatti con la superficie poco dopo essersi immerso in profondità. La notizia è rimbalzata sui media quando erano ormai trascorse circa sette ore dall'ultimo rilevamento noto e un'ora e 45 dopo l'avvio della discesa dell'imbarcazione: denominata Titan, in omaggio a un'assonanza temeraria che suona di sfida a una lunga storia di cattivi presagi. A diffondere l'allarme è stata la Guardia Costiera di Boston, impegnata nel coordinamento di ricerche che con il correre delle lancette si fanno via via più affannose: anche per la vastità del tratto di un quadrante di mare assai remoto dalle coste.

Allarme nell'Atlantico, 5 a bordo. Ora è corsa contro il tempo

Mentre l'ammiraglio John Mauger, citato dalla Bbc, parla ormai apertamente di corsa contro il tempo, e calcola «a questo punto in 70-96 ore al massimo» la riserva d'ossigeno rimasta a disposizione di coloro che sono a bordo. Pena un'atroce morte per soffocamento.

Inizialmente non era chiaro se e quanti individui si fossero imbarcati sul sommergibile privato, sparito apparentemente nel nulla. Ma a far svanire la speranza che si potesse trattare di un'immersione governata solo da piloti dell'equipaggio, o magari gestita da remoto, sono arrivate a metà giornata le prime informazioni ufficiali confermate dalle autorità nautiche del Massachusetts: gli ospiti saliti a bordo risultano essere 5, incluso l'ex pilota aeronautico britannico Hamish Harding, esploratore e titolare della piccola società Action Aviation con base negli Emirati, già noto come turista spaziale e pilota nel 2022 del quinto volo della navetta Blue Origin di Jeff Bezos. Il Titan, capace di scendere a ben 4.000 metri sotto il livello del mare, ha in effetti una capienza massima concepita proprio per 5 passeggeri. Visitatori disposti a pagare un biglietto salatissimo per farsi calare negli abissi per oltre una settimana e vedere con i propri occhi i fondali su cui sono adagiati i resti di quello che fu il bastimento più famoso del mondo, a circa 3.800 metri di profondità: resti identificati nel 1985 dopo decenni di esplorazioni febbrili.

Quanto costa un viaggio nel sottomarino

L'avventura, gestita dalla società OceanGate Expeditions, prevede otto giorni di missione, al costo - tutt'altro che abbordabile per i comuni mortali - di 250.000 dollari a persona. Il prezzo di un'esperienza da vivere a contatto con l'oscurità delle fosse oceaniche, ma soprattutto con gli spettri passati della vicenda del transatlantico maledetto, rimasta legata alla memoria collettiva d'intere generazioni grazie a libri, canzoni o film di successo (in primis il kolossal con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet per la regia di James Cameron vincitore nel 1997 di 11 premi Oscar). Progettato nel 1908, varato nel 1911 dai cantieri di Belfast per conto della White Star Line al costo complessivo di 1,5 milioni di sterline dell'epoca (circa 200 milioni di oggi) e registrato nel porto di Liverpool, il Titanic colò a picco con oltre 1.500 dei suoi 2.200 passeggeri circa - a dispetto della nomea pubblicitaria di nave «inaffondabile» - la notte del 15 aprile 1912, dopo aver urtato un iceberg alla prima traversata fra Southampton, in Inghilterra, e l'America. Scomparendo tra i flutti dell'oceano, a 370 miglia marine (600 chilometri) dalle coste canadesi di Terranova, senza mai riuscire ad approdare nel porto d'arrivo di New York. Epilogo che non ha scoraggiato i moderni turisti dell'avventura 'overpriced' dallo sfidare un destino a rischio di rivelarsi ora drammaticamente beffardo. Mentre alla società organizzatrice non resta che affidarsi alle ricerche dei team di soccorso, limitandosi ad assicurare - in un messaggio carico di ansia crescente - «pensieri e preghiere» per i propri clienti e le loro famiglie.