Smart working, Brunetta: «Non ci sono più lockdown, ripensare il lavoro da remoto»

«Lo smart working è stato uno straordinario modo di organizzazione del lavoro pubblico durante il lockdown e le fasi più impegnative dell'emergenza. Ora non ci sono più lockdown, l'emergenza va scemando e quindi va ripensato assolutamente il lavoro da remoto». Così Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Dobbiamo avere in presenza il capitale umano pubblico, fondamentale per una crescita intensa e duratura del Paese" ha aggiunto, per poi concludere: «Io sono affezionato al Green Pass, se poi servirà anche l'obbligo vaccinale, perché no». (LaPresse)

