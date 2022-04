Sileri: "Da maggio sposteremo le mascherine dalla faccia alla tasca"

Agenzia Vista) Roma, 22 aprile "Ci sarà sicuramente una riduzione dei luoghi in cui sarà obbligatoria la mascherina al chiuso. Ci sarà un periodo di transizione e sicuramente nel mese di maggio sposteremo le mascherine dalla faccia alla tasca per metterle solo dove c'è bisogno" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:46

