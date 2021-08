Sicilia in zona gialla, al mercato di Ballarò di Palermo in pochi rispettano le regole anti-Covid

Anche al mercato di Ballarò di Palermo sono in pochi a rispettare le regole anti-Covid, tornate in vigore da oggi con il rientro della Sicilia in zona gialla. In pochi tra i commercianti e i clienti, infatti, indossano la mascherina come prevedono le nuove restrizioni. Intanto in città e in tutta la regione sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine. Nel centro storico di Palermo tanti gli interventi degli agenti di polizia per ricordare l'uso della mascherina da oggi tornata d'obbligo anche all'aperto.

APPROFONDIMENTI IL TEMA Zona gialla, Calabria e Sardegna a rischio lunedì. Campania,... L'ATTRICE Sicilia in zona gialla, lo sfogo di Rosalinda Cannavò:... CRONACA Sicilia zona gialla ma nessuno indossa la mascherina IL REPORT Covid, Gimbe: «Ricoveri dimezzati rispetto a ondate precedenti,... ECONOMIA La Sicilia è tornata gialla: cosa cambia?

Zona gialla, Calabria e Sardegna a rischio lunedì. Piemonte, Campania e Bolzano in bilico