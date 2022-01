La variante omicron sta facendo salire i contagi alle stelle. Lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, e per questo il governo punta molto sulla terza dose di siero anti-Covid. D’altronde, ormai lo sappiamo bene, il vaccino è l’arma più potente ed efficace che al momento abbiamo contro il virus. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE>> MASCHERINE FFP2 NON BASTANO, INFEZIONE ANCHE DAGLI OCCHI