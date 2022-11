Il "serpente" del Sole, l'incredibile scoperta della navicella Solar Orbiter

Sebbene sia ancora lontana dal raggiungimento del suo obiettivo finale, meno di 0,3 unità astronomiche dal Sole (più vicino di Mercurio), la navicella spaziale European Solar Orbiter ha già fatto scoperte incredibili. L'ultima è una specie di 'serpente' che striscia sul Sole, attraversandolo con un movimento a zigzag che ancora una volta ha lasciato agli scienziati più domande che risposte.

Come riportato in un comunicato dell'Agenzia spaziale europea (ESA), si tratta di un 'tubo' di gas atmosferici con una temperatura inferiore rispetto al plasma circostante che serpeggia attraverso il campo magnetico della nostra stella. Questo "serpente" è stato fotografato il 5 settembre, quando Solar Orbiter si stava avvicinando al Sole per un avvicinamento ravvicinato avvenuto il 12 ottobre.

Il plasma , il quarto stato della materia - e il più abbondante nell'Universo - è un gas ionizzato così caldo che i suoi atomi iniziano a perdere alcune delle loro particelle esterne, chiamate elettroni. Questa perdita rende il gas elettricamente carico e quindi suscettibile ai campi magnetici. Tutto il gas nell'atmosfera del Sole è un plasma perché la temperatura sale a oltre un milione di gradi Celsius. Tuttavia, sulla sua superficie si registrano "solo" 6.000 Cº, uno dei misteri irrisolti del nostro re stellare.