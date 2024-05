Bari, crolla il soffitto di una scuola primaria: il preside lo aveva fatto evacuare poco prima

Tragedia sfiorata in una scuola a Bari . Ieri pomeriggio una porzione di soffitto della scuola primaria Marco Polo è crollata: fortunatamente non ci sono state vittime o feriti perché l'edificio era vuoto. Poco prima il preside aveva fatto sgomberare l'area, dopo aver notato alcune crepe sul soffitto. L'area è stata transennata e si attende l'intervento del Comune per l'inizio dei lavori.Dall’inizio dell’anno è il tredicesimo crollo che si verifica in un istituto scolastico italiano, come segnalato dall’Osservatorio sulla sicurezza nelle scuole.