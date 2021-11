Scozia, spunta un enorme vortice in mezzo al mare: ecco cosa è successo

Un enorme vortice è apparso in mezzo al mare a pochi passi dalla costa di Lendalfoot, in Scozia: le immagini sono impressionanti. Dopo i primi dubbi su cosa potesse aver scatenato questo fenomeno, sono arrivate le risposte dell'Agenzia scozzese per la protezione dell'ambiente. Il vortice sarebbe stato causato dall'incontro tra l'acqua piovana e le acque reflue scaricate in mare. Le forti piogge delle ultime settimane avrebbero notevolmente aumentato il volume del percolato dando un impatto visivo più evidente del solito. Si tratterebbe di uno scarico di routine, dunque: il rigonfiamento è dovuto alle condizioni atmosferiche dei giorni scorsi.