Spagna, jet da combattimento F-18 si schianta sulla base aerea di Saragozza

Un jet da combattimento F-18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza, Spagna, ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada trafficata. Il pilota dell'aereo è riuscito a saltare fuori dal jet prima dell'esplosione ed è stato ora trasportato all'ospedale militare di Saragozza con delle lesioni alla gamba.

Non risultano altri feriti. Nelle immagini si vede l'F-18 in picchiata verso il suolo precipitare vicino a un'area urbana densamente popolata.

Jet F 18M di produzione americana

Gli F 18M (versione E per Espana) di produzione americana equipaggiano tre reparti. L’Ala 12 a Torrejon, Ala 46 a Gando nelle Isole Canarie e l’Ala 15 a Saragozza. Ala 15 è suddiviso in due gruppi operativi, 151 e 152 Escadron, e il 153 Escadron OCU (Operatve Conversion Unit) e si occupa in particolare della "conversione" dei piloti (il passaggio che abilita da un tipo di aereo a un altro).