Santanchè: "Sono qui a difendere l'onore mio e di mio figlio"

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2023 Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 16:47

